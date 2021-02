Retenez bien son nom: e lle s’appelle Maria Simonova, elle est Russe et âgée de 11 ans . La gamin e vient de virevolter dans les airs et crever l’écran chez elle . Tenez-vous bien, cette patineuse a réalisé un quintuple lutz. Oui, c inq tours pour une fille, c ’est une première, quelle prouesse ! C’est le site québécois «Ballecourbe» qui relaie cette histoire. D’accord, c’était à l’entraînement et son entraîneur, Stanislav Zakharov la retenait avec un harnais tout en la soulevant, mais tout de même. Jugez plutôt. Quel b e l e xploit!