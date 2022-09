Etats-Unis: A 12 ans, elle conspire avec une copine pour éradiquer sa famille

États-Unis : À 12 ans, elle conspire avec une copine pour éradiquer sa famille

Les autorités de Weatherford tentent de comprendre ce qui a pu se passer mardi soir dernier à Weatherford (Texas). Alertées à propos d’une fusillade, les forces de l’ordre ont retrouvé une jeune fille de 12 ans étendue au sol, dans la rue. Julia* présentait une blessure par balle au niveau de la tête, et l’arme se trouvait sous son corps. À l’intérieur de la maison, les officiers sont tombés sur le père de l’enfant, qui avait reçu une balle dans le ventre. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’adolescente a tiré sur son père âgé de 38 ans avant de s’enfuir et de retourner l’arme contre elle.

Durant leur investigation, les autorités ont découvert que la jeune fille planifiait depuis plusieurs semaines le meurtre de sa famille et de ses animaux de compagnie. Dans un communiqué publié en fin de semaine dernière sur Facebook, la police du comté de Parker explique que l’ado avait comploté avec une copine rencontrée sur internet et domiciliée à Lufkin (Texas), à 340 kilomètres de chez elle. Cette jeune fille devait de son côté éliminer son propre père. Le plan prévoyait que Julia supprime sa famille et qu’elle rejoigne ensuite sa complice à Lufkin, d’où elles auraient pris la fuite en Géorgie.