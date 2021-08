Royaume-Uni : À 12 ans, il gagne 365’000 francs avec ses baleines virtuelles

Un ado britannique s’est enrichi en se lançant dans la vente d’œuvres numériques sous la forme de NFT (jetons non fongibles).

Benyamin Ahmed, 12 ans, a mis à profit ses vacances scolaires en sautant dans le train en marche des NFT (jetons non fongibles , technologie liée à la blockchain qui délivre un certificat d’authenticité associé à un objet virtuel). En mettant en vente ses Weird Whales (baleines étranges, en anglais), à savoir des dessins de baleines pixélisées sous la forme de NFT sur la blockchain Ethereum, cet ado britannique a gagné 290’000 livres sterling (plus de 365’000 francs) en cryptomonnaies en moins de deux mois.

Le jeune Londonien, qui s’est initié au codage à l’âge de 5 ans en observant son père travailler en tant que développeur web, s’est récemment passionné pour les NFT. Après avoir créé et mis en vente une première collection de 40 avatars pixélisés inspirés du jeu vidéo «Minecraft», il a eu plus de succès en codant sa seconde collection de 3350 baleines pixélisées différentes. Commencée en juin, la collection générée par un algorithme s’est vendue en seulement 9 heures sur la plateforme OpenSea en juillet, ce qui lui a rapporté 80 ethers en un seul jour, rapporte CNBC . Il a ensuite gagné 30 ethers supplémentaires grâce à la revente de ses œuvres, en empochant une redevance de 2,5% sur chaque transaction secondaire.

«Je prévois de garder tout mon ether et de ne pas le convertir en monnaie», a déclaré Ahmed. «C’est peut-être une preuve précoce qu’à l’avenir tout le monde n’aura peut-être pas [besoin] d’un compte bancaire et aura simplement une adresse ether et un portefeuille numérique.» L’ado, qui ne possède pas de compte bancaire traditionnel, pourrait néanmoins en créer un à des fins fiscales, rapporte le média américain. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il prévoit une troisième collection sur le thème des super-héros.