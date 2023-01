Etats-Unis: A 12 ans, il réalise la prise de sa vie

États-Unis : À 12 ans, il réalise la prise de sa vie

Campbell Keenan se souviendra longtemps de sa partie de pêche de mi-janvier. Lors d’un séjour à Fort Lauderdale (Floride), l’adolescent originaire de Boston (Massachusetts) a embarqué sur un bateau pour se livrer à son activité préférée. La journée était plutôt calme quand les événements se sont accélérés. «On était en train d’attraper des poissons et tout d’un coup, ça a commencé à tirer fort, et j’ai eu peur», raconte le jeune homme à WSVN .

Branle-bas de combat sur le bateau: «Hé les gars, vous venez de choper un énorme requin blanc!» s’est exclamé le capitaine du bateau, provoquant des cris mêlés d’euphorie et de crainte autour de lui. Assis dans un siège sécurisé, Campbell s’accrochait tant bien que mal. «Nous devions le tenir et nous assurer qu’il ne passe pas par-dessus bord. Il était attaché mais pas vraiment… donc c’était flippant», témoigne sa maman, Colleen.

Selon le capitaine du bateau, il a fallu entre 45 minutes et une heure pour enfin avoir le dessus sur l’animal. «J’étais très heureuse pour Campbell parce qu’il adore pêcher et c’était juste la meilleure chose qu’on pouvait imaginer», s’émerveille Colleen. Les pêcheurs ont remonté le requin pour le mesurer et le marquer, afin que les experts puissent étudier ses trajectoires de migration.

Il s’agissait d’une femelle «absolument magnifique» de 3,3 mètres de long et 200 kilos, qui a été relâchée dans l’océan. «Je me sens vraiment fier. C’est le plus gros poisson que j’ai jamais attrapé. Avant cela, mon record était un bar rayé de 63 centimètres. Là, c’est un grand requin blanc de 330 centimètres», jubile Campbell, qui avoue tout de même avoir bien mal aux bras après cette lutte acharnée. «J’ai eu peur. Je me suis demandé si j’avais vraiment envie de me battre contre un requin», confie-t-il à CNN.