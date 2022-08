Biarritz (F) : À 12 ans, il sauve toute une famille de la noyade

Julien a alors fait monter sur sa planche, munie d’une corde, le papa et un enfant de 6 ans. Puis, aidé par d’autres personnes qui sont intervenues entretemps, il a pu ramener le plus possible du bord les trois autres personnes, la maman et deux enfants, qui sont son neveu et sa nièce. «Au début je pensais que c’était une blague, et plus je me rapprochais, plus je voyais qu’ils étaient en danger, a raconté mardi le jeune garçon à RMC. C’était un peu mouvementé dans ma tête car je ne savais pas trop comment gérer ça, mais au final ça s’est bien passé».