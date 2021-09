Etats-Unis – «A 13 ans, dans les faits, Internet vous traite comme un adulte»

Etats-Unis : La majorité numérique fixée à 13 ans remise en question

Après que Facebook a renoncé à son projet d’Instagram spécialement dédié aux plus jeunes, beaucoup pointent le manque de barrières érigées pour les protéger.

Facebook a finalement mis sur pause son projet controversé d’ Instagram pour les enfants , mais les ados de 13 ans et plus restent exposés aux dangers des réseaux sociaux avec trop peu de garde-fous, au désespoir des parents et de nombreux experts.

Des sénateurs américains vont interroger ce jeudi une dirigeante de Facebook, responsable de la sécurité et de l’enfance, Antigone Davis, lors d’une audition sur «les effets toxiques de Facebook et Instagram».

Défis viraux dangereux

Mais le problème reste entier pour les enfants qui y sont déjà, commente Tristan Harris, le président de l’association Center for Humane Technology : «La conceptualisation du suicide, les complexes physiques, l’anxiété et la dépression sont toujours là».

De plus en plus jeunes

Certains experts appellent les réseaux à relever l’âge minimum à 16 ans, ou au moins à véritablement investir pour appliquer les règles existantes et empêcher les plus jeunes de se connecter.

Facebook reconnaît volontiers que les moins de 13 ans mentent sur leur âge. Raison de plus, pour le groupe californien, de créer une plateforme adaptée à eux. TikTok a d’ailleurs choisi de les laisser venir, à condition qu’ils acceptent des protections supplémentaires pour leur sécurité et la confidentialité de leurs données.

Une relation équilibrée aux applications sociales reste difficile à trouver. Et exposer les enfants encore plus tôt ne va pas aider, selon Tristan Harris .

«Le vrai problème, c’est le modèle économique des réseaux», explique-t-il. «Il va chercher de plus en plus loin dans le cerveau de personnes de plus en plus jeunes, comme les fabricants de tabac ont tout fait pour rendre la jeunesse accro le plus tôt possible».