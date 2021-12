Procès Ghislaine Maxwell – A 14 ans, des massages sexuels chez Epstein contre 300 dollars

Procès Ghislaine Maxwell : À 14 ans, des massages sexuels chez Epstein contre 300 dollars

Au procès de l’ex-compagne de Jeffrey Epstein, une nouvelle victime a raconté s’être rendue plus de 100 fois dans la résidence du milliardaire défunt, alors qu’elle était mineure.

Ghislaine Maxwell, une figure mondaine de la jet-set de 59 ans – Britannique, Américaine et Française – est jugée depuis le 29 novembre à New York.

Au procès à New York de Ghislaine Maxwell jugée pour trafic sexuel, une nouvelle victime a raconté mardi sa vie cabossée et souligné le rôle actif que jouait l’ancienne partenaire du financier américain Jeffrey Epstein.

«A chaque fois, il se passait quelque chose de sexuel»

Au septième jour du procès de la fille du magnat britannique Robert Maxwell, devant le tribunal fédéral de Manhattan, une troisième femme, «Carolyn», témoignant sous pseudonyme, a expliqué être allée «plus de 100 (fois)" dans la résidence d’Epstein à Palm Beach, en Floride, entre 14 et 18 ans, pour ce qui commençait toujours par un massage.

Ghislaine Maxwell, une figure mondaine de la jet-set de 59 ans – Britannique, Américaine et Française – est jugée depuis le 29 novembre pour avoir fourni à son compagnon et collaborateur qui s’est suicidé en prison à l’été 2019, le richissime Jeffrey Epstein , des jeunes filles mineures afin qu’il les exploite sexuellement.

Elle a parlé d’une autre femme, qui n’est pas partie à ce procès, Virginia Giuffre. Cette Américaine a déposé plainte en 2021 à New York contre le prince britannique Andrew, un proche d’Epstein et de Maxwell, l’accusant «d’agressions sexuelles» quand elle était mineure il y a plus de 20 ans.