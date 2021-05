Football - À 15 ans, Amey bat un record en Serie A

Le défenseur de Bologne est devenu cette semaine le plus jeune joueur à avoir pris part à une rencontre de première division en Italie.

À l’occasion de la 36e ronde de Serie A, Wisdom Amey et ses 187 centimètres sont entrés dans l’histoire du football italien Twitter Bologna Fc 1909

Mercredi soir, Wisdom Amey a participé à la rencontre de Serie A entre Bologne et Genoa (0-2). Son équipe s’est inclinée, il n’a joué que six minutes, dont cinq dans les arrêts de jeu, et il n’a pas marqué, ni passé, ni… pété les plombs.

Et pourtant, le défenseur central d’origine togolaise est entré dans l’histoire du football italien. À 15 ans, 9 mois et un jour, il est devenu le plus jeune joueur à avoir pris part à un match de première division.

L’ancien record était conjointement détenu par l’attaquant de l’AS Roma Amedeo Amadei (en 1937) et le gardien de la Genoa Pietro Pellegri (en 2016), actuellement à Monaco, qui avaient six jours de plus qu’Amey Wisdom, lors de leur première apparition sur un terrain de Serie A.

Le record est détenu par l’Espagne

En tenant compte des statistiques des cinq championnats européens majeurs, le record de précocité est détenu par la Liga espagnole. Luka Romero a porté les couleurs du RDC Mallorca en 2020, alors qu’il n’était âgé que de 15 ans, 7 mois et 6 jours.

Dans le championnat français de Ligue 1, c’est Kalman Gerencseri du RC Lens qui figure en tête de ce classement, avec une entrée en jeu à 15 ans, 7 mois et 12 jours. Mais cette performance commence à dater puisqu’elle a été réalisée en 1960.