À 15 ans, il sort de la route et finit dans le lit d’un ruisseau

Samedi après-midi 10 décembre, vers 14 h 45, un adolescent de 15 ans a emprunté une route privée dans la région de Pelzhalten à Schwytz dans un véhicule agricole motorisé. Dans un virage à gauche, il a quitté la route enneigée et a dévalé une pente boisée d’environ 60 mètres de long.

Le véhicule est allé s’écraser sur un mur de soutènement dans le lit du ruisseau de Pelzhaltenbach. Avec l’aide d’une tierce personne, le conducteur a pu quitter le véhicule accidenté avec des blessures mineures et se rendre à l’hôpital pour être examiné.

Les pompiers de la base de Schwytz et l’Office de l’environnement et de l’énergie ont été appelés en raison de la fuite de liquide. À l’aide d’une barrière anti-huile, les services d’urgence ont pu empêcher l’huile de se répandre à Pelzhaltenbach. Un service de remorquage, une entreprise forestière et les pompiers de Schwytz ont été déployés pour récupérer le véhicule impliqué dans l’accident.