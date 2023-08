Basketball: A 15 ans, la fille de Kim Clijsters brille sur des parquets

Des chiens ne font pas des chats et vice versa, dit-on. La maman, Kim Clijsters, victorieuse de 41 tournois de tennis dans sa carrière dont trois fois l’US Open (2005, 2009 et 2010) et l’Open d’Australie (2011), a aussi été numéro un mondiale. Le père, Brian Lynch, 198 cm sous la toise, était pour sa part un ancien basketteur américain professionnel, qui a fini sa carrière en Belgique, sur le parquet et ensuite comme entraîneur à Charleroi puis à Limbourg.

Meilleure marqueuse

Alors que la Belgique, son pays d’adoption, participe en ce moment au Championnat d’Europe féminin des moins de 16 ans de basketball à Izmir, en Turquie, Jada Lynch y fait bien plus que de la figuration. Sous les regards attentifs de ses parents, Jada (15 ans) impressionne. Avec 21 points contre la Slovénie et douze contre l’Espagne et la Grèce, l’adolescente a, à chaque fois, été la meilleure marqueuse de l’équipe belge. Après trois rencontres, la Belgique affiche un bilan d’une victoire (58-32 contre la Grèce) et de deux défaites (71-79 contre la Slovénie et 45-67 contre l’Espagne). Mais la Belgique est toujours dans le tournoi et affrontera la Croatie en huitième de finale.