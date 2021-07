Football - Pro à 15 ans, Olivia Moultrie bat un record de précocité

Football : A 15 ans, Olivia Moultrie signe un contrat professionnel

Après un combat juridique, la jeune Américaine peut s’engager en première division féminine. Olivia Moultrie défendra les couleurs des Portland Thorns.

Moultrie s’entraîne et dispute depuis trois saisons des matches de présaison avec Portland, mais le règlement de la Ligue n’autorisait pas la signature d’un contrat avant les 18 ans d’une joueuse. Elle a contesté la règle devant la justice, qui a suspendu cette interdiction. La Ligue a fait appel de la décision.

Record de précocité

Olivia Moultrie, déjà sous contrat avec l’équipementier Nike, devient la plus jeune joueuse de l’histoire de la National women soccer league (NWSL) et l’une des plus jeunes du sport américain.