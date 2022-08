À 15 ans, une actrice de «Stranger Things» anime une hotline

«Salut, c’est Priah. Tu as joint la «Fast Fashion Confessional Hotline». Ce qui signifie que tu veux rompre avec la fast fashion.» Cette voix au téléphone, c’est celle de Priah Ferguson, actrice de «Stranger Things», âgée de 15 ans. Quand on compose le numéro américain 1-855-THREDUP, on entend ce message enregistré par celle qui campe Erica Sinclair dans la série Netflix.