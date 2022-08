Etats-Unis: A 16 ans, elle ne peut pas avorter parce qu’elle n’est «pas assez mature»

États-Unis : À 16 ans, elle ne peut pas avorter parce qu’elle n’est «pas assez mature»

Getty Images via AFP

Dans sa demande, l’adolescente avait expliqué qu’elle n’était «pas prête à avoir un bébé» et que le géniteur n’était pas en mesure de la soutenir. Sofia avait ajouté qu’elle n’avait pas de travail et qu’elle suivait un cursus scolaire avec l’aide d’un «programme conçu pour aider les jeunes femmes qui ont subi un traumatisme dans leur vie». Sofia aurait en effet récemment perdu une amie proche. L’adolescente vit avec un membre de sa famille mais a un tuteur légal, qui «était d’accord» avec ce qu’elle voulait faire, assurait-elle dans sa requête.

Dans son jugement, la Cour d’appel de Floride explique qu’elle aurait accédé à la demande de Sofia si son tuteur avait fourni une autorisation écrite. Selon le document de justice, l’ado a «inexplicablement» coché une case indiquant qu’elle renonçait à la désignation d’un avocat. Elle s’est toutefois présentée à l’audience accompagnée d’une assistante sociale et d’un défenseur des droits de l’enfant. La Cour d’appel a donc confirmé la décision de la juge Jennifer Frydrychowicz. Celle-ci a tout de même souligné qu’elle avait trouvé Sofia «crédible», «ouverte» et «cohérente» et que la situation de l’adolescente serait réévaluée à une date ultérieure.