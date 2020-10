Helsinki : À 16 ans, elle s’installe aux commandes de la Finlande

L’espace d’une journée, Aava a endossé le costume de Première ministre. But:promouvoir l’égalité des chances.

Mercredi a été tranquille pour la Première ministre finlandaise, Sanna Marin. Elle a remis le pouvoir à une jeune fille de 16 ans, Aava Murto, pour la journée. Cette lycéenne de Vääsky, petite ville du sud du pays, a été amenée à multiplier les rencontres avec des responsables, des élus et un ministre. «Je pense que les jeunes pourraient apprendre aux adultes à être plus innovants et à penser davantage à l’avenir», a déclaré devant les journalistes cette militante des droits humains et de la justice climatique.