Le garçon est phénoménal et son ascension est prodigieuse. Pourtant, ce n’était pas forcément gagné. Gunnar Halle, l’entraîneur de la relève norvégienne, qui a travaillé aux côtés du sélectionneur Erland Johnsen lors des premiers pas d’Erling Haaland sur la scène internationale, a rappelé cette semaine que le géant de Dortmund avait eu toutes les peines du monde à sortir du lot alors qu’il avait 14 ans.

«À l’âge de 14 ou 15 ans, un gars comme Martin Odegaard était plus mature»

«Quand il avait 14 ou 15 ans, il n’était pas comme il est maintenant. Vous pouviez voir que c’était un bon joueur, mais un gars comme Martin Ödegaard, qui était dans la même tranche d’âge que lui, était plus mature.»

D’après Halle, personne ne pouvait penser alors qu’Haaland allait progresser aussi vite. «Quand il avait 16 ans et qu’il a joué au championnat d’Europe des moins de 17 ans contre l’Angleterre, il était bon, mais ses bras et ses jambes allaient dans tous les sens et il n’avait aucune coordination lorsqu’il courait.»