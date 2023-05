Shaqiri, Sommer, Wawrinka, Bencic, Odermatt, les super-riches de moins de 40 ans

Le magazine «Bilanz» a publié cette semaine le classement annuel des 100 Suisses les plus riches de moins de 40 ans. Cette neuvième édition présente une nouvelle fois trois catégories: les héritiers, les stars et les entrepreneurs (surtout des fondateurs de start-up). Il faut disposer d’une fortune d’au moins 2 millions pour faire partie de la liste. Il en ressort que le top 10 est dominé par des héritiers. En tête, on y trouve notamment Lorenz Frey (32 ans), directeur du groupe Emil Frey et l'un des trois héritiers du patron Walter Frey, concessionnaire automobile et président des ZSC Lions. Sa femme Michèle (36 ans) est la petite-fille et l’héritière du fondateur de Hilti, société spécialisée dans l’outillage. La fortune du couple est estimée entre 1 et 1,5 milliard de francs.