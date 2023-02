Séisme en Turquie et Syrie: A 16 ans, Melda est sortie des décombres après 80 heures

Séisme en Turquie et Syrie : À 16 ans, Melda est sortie des décombres après 80 heures

Alors que les chances de retrouver des survivants dans les décombres du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie s’amenuisent, une jeune fille a été découverte en vie jeudi.

Des voisins ont donné l’alerte: ils avaient entendu un bruit diffus derrière le mur. Après cinq heures d’efforts, Melda A. est sortie vivante des décombres. Plus de 80 heures après le séisme d’une magnitude de 7,8 qui a secoué le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine lundi en pleine nuit, retrouver des vivants commence à relever du miracle.

Surtout avec le froid nocturne, intense, qui sévit dans le pays. Surtout à Antakya, l’antique Antioche, en ruines, dans une province dévastée. Mais trois personnes avaient déjà été secourues dans l’immeuble de Melda, des voisins du dessus. Les secouristes ont donc repris leur course contre la mort , sous l’œil angoissé d’un père qui ne parvenait plus à joindre sa fille.

Jeune fille transie, mais en vie

Travaillant en silence pour garder le contact avec Melda, ils ont dégagé les obstacles l’un après l’autre, sous l’œil anxieux des badauds. Jusqu’à parvenir au chevet de la jeune fille transie, meurtrie, mais en vie, qu’ils ont remontée avec douceur. Ils étaient alors six à soulever le brancard, casqués et couverts de poussière, les traits tirés, après avoir protégé Melda d’une couverture contre le froid et les indiscrets.