Roland-Garros : À 17 ans, Coco Gauff jouera son premier quart dans un Grand Chelem

La jeune américaine a balayé lundi Ons Jabeur en moins d’une heure. Coco Gauff affrontera Barbora Krejcikova pour une place dans le dernier carré.

Coco Gauff, 25e mondiale et valeur montante du tennis américain à 17 ans, s’est qualifiée lundi à Roland-Garros pour son premier quart de finale de Grand Chelem après avoir expédié la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 26) 6-3, 6-1 en 53 minutes. «Je suis super heureuse, j’ai très bien joué!», s’est exclamée Gauff.

Une première pour Krejcikova

Avec l’élimination de Stephens, finaliste 2018 et titrée à l’US Open 2017, il ne reste que deux lauréates de Grand Chelem encore en lice: Iga Swiatek (WTA 9), vainqueur de Roland-Garros 2020 et Sofia Kenin (WTA 5), vainqueur de l’Open d’Australie 2020. La Polonaise et l’Américaine pourraient se retrouver en demi-finales.