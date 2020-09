L’Espagne arrache le nul

L’Espagne a arraché un nul 1-1 jeudi en Allemagne à la dernière seconde du temps additionnel en Nations League. Plus en jambes, plus agressive dans les duels, l’Allemagne s’est créé beaucoup plus d’occasions que l’Espagne et a concrétisé par Timo Werner (51e). Mais Gaya a égalisé à la 6e minute du temps additionnel.