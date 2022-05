Allemagne: A 17 ans, il crée un faux centre de tests Covid et empoche 5,7 millions d’euros

Allemagne : À 17 ans, il crée un faux centre de tests Covid et empoche 5,7 millions d’euros

Le jeune homme a été jugé au tribunal de Fribourg-en-Brisgau lundi et écope finalement d’une amende de 1500 euros…

À Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, un jeune de 17 ans a créé un faux centre de tests Covid et a touché frauduleusement l’équivalent de près de six millions de francs, selon «Les dernières nouvelles d’Alsace» , qui cite les médias allemands, qui ont largement relayé cette affaire invraisemblable.

Près de 500’000 tests

Entre mars et juin 2021, il facture ainsi près de 500’000 tests et reçoit 5,7 millions d’euros sur son compte en banque, sans avoir à fournir le moindre justificatif qui prouve qu’il effectue bien ces tests. De plus, la KV ne s’est pas rendu compte qu’il réalisait lesdits «tests» à un rythme effréné. Pourtant, cela revenait quand même à 5000 tests par jour.