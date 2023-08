Ado, Sasha Pieterse a dû consulter plus de 15 médecins

Si l’actrice de 27 ans n’a jamais caché sa maladie, elle est revenue ce mercredi 9 août 2023 dans le podcast «The Squeeze» sur la manière dont cela l’avait affectée pendant le tournage de la série «Pretty Little Liars». «Je n’ai jamais eu des règles régulières et les gynécologues m’ont toujours dit que j’étais jeune. Du genre: «Ne t’inquiète pas, ça va s’arranger». Quand j’ai eu 15-16 ans, j’ai commencé à remarquer une différence dans mon métabolisme en général. À 17 ans, j’ai pris plus de 30 kilos en un an, sans raison», a expliqué la Sud-Africaine.