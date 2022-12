Argovie: A 17 ans, sans permis, il plante sa voiture contre un arbre

Argovie : À 17 ans, sans permis, il plante sa voiture contre un arbre

La virée de deux jeunes s’est terminée par une sortie de route. Celui au volant avait en plus beaucoup bu.

La voiture a franchi une haie et terminé sa course contre un arbre.

Deux jeunes circulaient mercredi vers 2 heures du matin à Wettingen (AG). À un moment donné, l’ado au volant, âgé de 17 ans, qui était accompagné d’un passager de 18 ans, est sorti de la route et a percuté un arbre, a rapporté, mercredi, la police cantonale argovienne.

Les deux occupants du véhicule n’ont pas été blessés. La voiture a toutefois subi d’importants dommages matériels. Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur a probablement braqué trop fort et ainsi perdu la maîtrise de son véhicule avant de percuter l’arbre. Le jeune de 17 ans présentait une alcoolémie de plus de 1,5‰. De plus, il n’était en possession que d’un permis d’élève conducteur.