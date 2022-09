Suisse: A 18 ans, un cadeau des transports publics pour chaque habitant du pays

Suisse : À 18 ans, un cadeau des transports publics pour chaque habitant du pays

L’Union des transports publics (UTP) vient de publier ses plans pour rendre encore plus populaires les transports en commun. La faîtière constate dans un rapport paru jeudi qu’en comparaison, la proportion des trajets (appelée «part modale» dans le jargon) effectués en transports publics, avec 28% en moyenne, est plus élevée que «dans les pays voisins». Seule ombre au tableau: elle n’a pas évolué depuis 2005 et a même diminué pendant la pandémie (lire encadré). L’UTP se dit déterminée à «inverser la tendance» et veut donner un coup d’accélérateur.