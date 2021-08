Valais - A 19 ans, il fait la pluie et le beau temps sur le web

Ses amis et sa famille se moquaient de lui quand il a lancé sa page, en 2017. «Au 10’000e abonné, ils ont arrêté», sourit le jeune Valaisan. Désormais, le compte Météo Robin rassemble 60’000 followers, tous à l’affût des prévisions gratuites du météorologue amateur. En pleine révisions pour ses examens de maturité, il nous a reçus chez lui, à Muraz. Son bureau? Le canapé du salon. «D’habitude, il bosse plutôt allongé», lance sa maman Françoise depuis la cuisine.

La révélation est arrivée à l’âge 4 ans, lorsque le petit Robin montait aux Crosets en plein été pour ramener de la neige jusque dans son jardin. Aujourd’hui, il passe ses journées à scruter les cartes satellites du ciel et les modèles de prévisions. «Ca peut aller de une heure par jour par ciel bleu, jusqu’à quinze en cas de grosse activité orageuse», explique-t-il.

Plus tard, l’étudiant se verrait bien en Monsieur Météo à la télévision, ou chez Météo suisse.

Pour déchiffrer les pictogrammes et les diagrammes, le passionné autodidacte a dévoré quantité de bouquins et déjà effectué deux stages chez Météo suisse. «Je crois que ce que les gens aiment, c’est ma façon de vulgariser les phénomènes», dit-il avec humilité. Lorsque des intempéries sérieuses se produisent, le solide gaillard pose son laptop et chausse ses bottes pour aller sur le terrain: «C’est aussi une partie importante du boulot.»