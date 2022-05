Saint-Gall: A 19 ans, il fonce avec son bolide et se fait retirer son permis

Saint-Gall : À 19 ans, il fonce avec son bolide et se fait retirer son permis

Un jeune homme s’est fait remarquer dimanche dernier dans le canton de Saint-Gall. Sa Lamborghini a été saisie.

La quiétude du début de soirée de dimanche dernier a été rompue à Flawil (SG), quand une voiture de sport a traversé la localité de manière trop rapide et trop bruyante. Alertée, la police a sans peine retrouvé le véhicule et l’a arrêté après avoir constaté des infractions. À son bord, un jeune conducteur de 19 ans.

Son permis lui a été retiré et il a été dénoncé aux autorités judiciaires, qui ont exigé le séquestre du véhicule. Pour son enquête, la police appelle d’ailleurs les habitants de Flawil et de ses environs à la rensigner au cas où ils auraient aperçu le chauffard dimanche entre 18h30 et 19h. Elle a bon espoir de retrouver des témoins: «à l’allure où elle roulait et avec le bruit qu’elle faisait, cette voiture a dû se faire remarquer…», note la police saint-galloise dans son communiqué.