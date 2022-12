Canton de Zurich : A 19 ans, il plante deux fois une Audi R8 et la laisse en plan

Un jeune homme a provoqué deux accidents consécutifs dans la nuit de mercredi à jeudi à Uster (ZH) et a pris la fuite à pied. La police n’a pas tardé à le retrouver. Des témoins sont recherchés.

L’homme de 19 ans a laissé la voiture de luxe sur place et a fui à pied.

Un jeune homme de 19 ans a provoqué deux accidents dans la nuit de mercredi à jeudi et a abandonné sa voiture. Selon la police cantonale zurichoise, le chauffard a d’abord traversé Volketswil (commune d’Uster), peu avant minuit et demi, au volant d’une Audi R8 blanche. A la hauteur d’un carrefour, il est entré en collision avec un feu de signalisation. Sans se soucier des dommages, il a poursuivi sa route, précisent les autorités dans un communiqué.

Peu de temps après, il a de nouveau perdu le contrôle de sa voiture dans un virage et est sorti de la route. Il est monté sur le trottoir et a percuté trois arbres. Le chauffeur a quitté le lieu de l’accident à pied. Peu après, le conducteur de la voiture, un Suisse de 19 ans, a été retrouvé et arrêté par la police. Il devra répondre de ses actes devant la justice. Des témoins sont recherchés.