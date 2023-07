Canton de Lucerne: A 19 ans, il plie une Porsche: plus de 200’000 francs de dégâts

Le bolide a terminé sa course dans un talus. Personne n’a été blessé.

Un accident s’est produit mercredi soir à Sursee (LU) vers 19h30, sur l’autoroute A2. Selon un média local, le conducteur d’une Porsche aurait subitement accéléré avant de faire une embardée. La voiture de sport a d’abord touché la glissière de sécurité avant de sortir de la route sur la droite. Deux jeunes se trouvaient dans la voiture au moment de l’accident: le conducteur âgé de 19 ans et son passager de 17 ans.

Selon la police, ils n’ont pas été blessés, mais ont été emmenés à l’hôpital pour un contrôle. Des interrogatoires et des investigations sont en cours afin de déterminer la cause et le déroulement de cette sortie de route. Les dégâts se montent à environ 260’000 francs. Le trafic a été perturbé pendant environ deux heures.