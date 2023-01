Course folle sur l’autoroute: A 20 ans, il sème la police à 200 km/h, avec une passagère de 16 ans

Course folle sur l’autoroute : À 20 ans, il sème la police à 200 km/h, avec une passagère de 16 ans

La course-poursuite a impliqué les polices de plusieurs cantons et s’est terminée par un accident faisant deux blessés légers dans la nuit de vendredi à samedi près de Zurich.

Un conducteur de 20 ans, accompagné d’une passagère de 16 ans, s’est lancé dans une folle course-poursuite sur l’autoroute dans la nuit de vendredi à samedi. La police zurichoise a été avertie vers 1h30 du matin que plusieurs patrouilles des cantons de Berne, Soleure et Argovie avaient pris en chasse une voiture en fuite. Cette dernière roulait avec des plaques volées et son conducteur n’a pas réagi aux diverses injonctions de la police.

Le chauffard a dépassé les 200 km/h à plusieurs reprises et doublé des véhicules par la droite en empruntant la bande d’arrêt d’urgence. Le jeune conducteur a finalement perdu la maîtrise de son véhicule après avoir touché deux voitures de police entre Zurich et Kloten.

Prise de sang ordonnée

Le chauffard, un Suisse de 20 ans, et sa passagère, une Kosovare de 16 ans, ont été arrêtés sur les lieux de l’accident. Ils ont été légèrement blessés et ont dû être transportés à l’hôpital en ambulance. Les autorités ont ordonné au conducteur de se soumettre à une prise de sang et un test d’urine. Après sa sortie de l’hôpital, il devra répondre de ses actes devant le ministère public du canton de Zurich.