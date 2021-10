Bourde de l’administration – A 22 ans, il apprend qu’il a le passeport suisse «par erreur»

De Winterthour à Lausanne, ce «faux Suisse» a tout tenté pour obtenir gain de cause.

Le lésé est né d’un père libanais et d’une mère française qui avait obtenu la nationalité suisse par un mariage antérieur. L’obtiention du passeport à croix blanche n’était pas automatique dans ces conditions et le Tribunal relève que les autorités zurichoises se sont plantées à la naissance du jeune homme.

Dettes rédhibitoires

Après avoir appris la surprenante nouvelle, il a utilisé une possibilité offerte par le Secrétariat aux migrations (SEM), qui stipule que «quiconque a vécu pendant cinq ans dans la conviction qu’il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.» Réponse du SEM à sa demande: «Nein!» Avec pour raison principale que le demandeur avait des dettes.

Le jeune homme n’a pas baissé les bras et s’est adressé au Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté son recours. Toujours pas découragé, il a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. Avec des arguments non dénués de bon sens.

Un rejet et une fleur

Car parmi ses dettes, il y avait des factures de taxe militaire impayées. «Si je ne suis pas suisse, alors je ne dois pas payer cette taxe et vous ne pouvez donc pas compter ces dettes», disait-il. Autre argument invoqué par le tenace recourant: s’il avait su qu’il n’avait pas le passeport suisse et s’il avait su que des dettes lui causeraient des problèmes pour l’obtenir, il aurait fait plus attention à ne pas les accumuler.