Wallenried: il fonce à 164 km/h sur une route limitée à 80

Il était 20h30 tout juste passées quand une voiture a été flashée à 165 km/h sur la route de Morat, limitée à 80, entre Courtepin et Courlevon, dans le canton de Fribourg. Comme la raconte la police cantonale, s’apercevant que son méfait avait été enregistré, il est revenu de lui-même sur les lieux et s’est présenté à la police.

Ce jeune homme de 22 ans a été ensuite interrogé en présence d’un avocat, car il s’agit d’un cas Via Sicura. «Son permis de conduire a été saisi et le véhicule a été séquestré et il sera dénoncé à l’autorité compétente», note la police fribourgeoise.