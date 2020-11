Il n’y a pas à tergiverser; Shawn Mendes est un artiste épatant. Incontestablement. Parce que personne ne lui a dit que son rêve était stupide ou irréalisable, le natif de Toronto s’est lancé dans la musique sans hésiter. Quelques années plus tard, il sortait de l’anonymat grâce à l’application Vine, signait sur un label, enregistrait son premier single, partait en tournée et rencontrait le succès qu’on lui connaît.

Il a rarement quitté le devant de la scène depuis lors et est aujourd’hui au cœur d’un film: «Shawn Mendes: In Wonder», du réalisateur de clips Grant Singer. Sorti ce lundi 23 novembre 2020 sur Netflix, ce doc de 1h20 est directement entré dans le top10 des programmes les plus vus sur la plateforme en Suisse. Shawn Mendes rejoint ainsi Taylor Swift («Miss Americana»), Lady Gaga («Five Foot Two») ou Beyoncé («Homecoming»), qui ont toutes leur doc sur le site de streaming.