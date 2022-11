Basketball : A 23 ans, Luka Doncic réussit déjà son 50e triple-double

Avec 33 points, 12 rebonds et 11 passes, Doncic a dévoré les Nuggets.

Auteurs de 20 paniers à trois points en Louisiane, les Celtics ont rapidement pris leur envol face aux Pelicans (40-25 à la fin du premier quart-temps). Dans l’ultime période, New Orleans est certes revenu de -13 à -6, mais les coéquipiers de Jaylen Brown (27 points, 10 rebonds et sept passes) ont maîtrisé leur sujet.

«Il nous arrive de prendre les devants et de laisser la partie nous échapper... C’est ça notre défi, prendre les commandes et rester concentrés», a commenté Brown. Les autres équipes ne vont pas rendre les armes. Elles savent que nous sommes allés en finale l’an dernier et vont donner le meilleur».