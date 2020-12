Musique à fond, quatre jeunes adultes se filment roulant à pleine vitesse sur une autoroute suisse. Comme on peut le voir dans une vidéo téléchargée sur Instagram lundi, le conducteur accélère et passe rapidement de 150 à 230 km/h. L’ambiance dans le véhicule est à la fête, même si, selon l’heure de la story, il n’est pas encore 8h30. Est-ce dû à la bouteille de Jägermeister à moitié vide que montre fièrement le conducteur de 23 ans * à la caméra?

Comme l’indiquent les stories publiées précédemment, la bouteille était pleine lorsque les jeunes sont partis. Ceux-ci prennent la direction d’Elm, dans le canton de Glaris, afin d’y faire de la luge. Ils s’amusent et se chambrent tout au long de cette journée partagée sur Instagram, que ce soit sur la route, sur les pistes ou sur le télésiège.

Contactés par «20 Minuten», les hommes parlent d’un malentendu. Ils affirment que la vidéo n’a pas été prise en Suisse, mais sur une autoroute allemande. Et ils indiquent que les vidéos montrant le groupe faisant de la luge ont été réalisées il y a une semaine.

Entre-temps, la police cantonale zurichoise a transmis les séquences filmée aux spécialistes du service de circulation. Ceux-ci vont devoir déterminer si une action en justice est nécessaire. S’il est reconnu coupable, le conducteur s’expose à une lourde peine: comme il a dépassé la limite autorisée de plus de 80 km/h sur un tronçon délimité à 120 km/h, il risque d’une peine privative de liberté oscillant entre un et quatre ans. De plus, son permis serait révoqué pour au moins deux ans.