Sports de neige: A 26 ans, les commotions lui coûtent sa carrière

«Les risques sont trop élevés et je ne suis pas prête à mettre ma santé future en balance. Même pas pour la joie que me procure ce que je peux réussir dans le sport», a indiqué l'athlète. Alexandra Edebo a connu de nombreuses chutes au cours de sa carrière, dont notamment une violente sur les pentes de Val Thorens en décembre 2020 encore. Les médecins de la «Princesse viking» lui ont recommandé de laisser tomber le sport d'élite, sous peine d'en payer le prix pendant de longues années.

La minimisation des risques dus aux chocs cérébraux est un thème dominant dans le sport du XXIe siècle, du football américain au hockey, en passant par le ski et le football (des enfants notamment, surtout par rapport au jeu de tête). En 2018, la Canadienne Kerrin Lee-Gartner, championne olympique de descente en 1992 à Albertville et victime de nombreuses commotions, avait décidé de faire don de son cerveau à la science après son futur décès. Aujourd'hui jeune cinquantenaire, elle souffre toujours de maux de tête et d'une vision déficiente.