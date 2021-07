FORD FAIRLANE SUNLINER - À 2630 francs, ce cabriolet comptait parmi les modèles les plus chers

En octobre 1954, pour 1955, la Fairlane est venue remplacer la Crestline en tant que modèle haut de gamme de Ford. Dans le même temps, tous les modèles ont été dotés de nouvelles carrosseries dessinées par Franklin Q. Hershey. Les ailes arrière aiguisées ont laissé place à un flanc totalement lisse et les premiers ailerons ont fait une timide apparition au-dessus des feux arrière. À l’avant du véhicule, une grille de calandre à maillage fin est venue remplacer la grosse barre chromée avec son fameux «bullet nose» (design en forme d’obus) en son centre.

Un an plus tôt, Ford avait déjà abandonné le très éprouvé V8 à tête plate au profit d’un huit cylindres OHV (à soupapes en tête) plus moderne. En raison de son carter caractéristique profond qui lui donne sa forme en Y, il a rapidement été surnommé le moteur Y-block. Même Ford utilisait le terme de «Y8» au lieu du «V8» dans ses publicités et brochures, afin de distinguer clairement le nouveau moteur de l’ancien. La version de base développait 164 ch à 4400 tr/min pour une cylindrée de 4,5 litres. Le modèle haut de gamme 4,8 litres appelé «Thunderbird Special» développait, quant à lui, 200 ch.

Jusqu’à 228 ch

Peu de modifications ont été apportées pour 1956. À l’avant, les clignotants de forme ronde sont devenus plus plats et ovales et les carrés de la grille de calandre se sont transformés en larges rectangles. La rainure de la baguette décorative latérale de la Fairlane se prolongeait un peu plus vers l’arrière et avait désormais des lignes plus élégantes. Au niveau du tableau de bord, des instruments ronds au caractère sportif sont venus remplacer l’ancien groupe d’instruments semi-circulaires. Le volant a, quant à lui, été doté d’une branche supplémentaire. Le Y8, dont tous les véhicules de tourisme Ford étaient désormais équipés de série, avait gagné en puissance pour atteindre 175 ch dans sa version la plus basique. Le nouveau «Thunderbird Special Y-8» avait désormais une cylindrée de 5,1 litres et développait jusqu’à 228 ch.

La Fairlane Sunliner était l’un des modèles les plus chers de la gamme Ford de 1956, avec un prix de départ de 2870 dollars (l’équivalent d’environ 2630 francs au taux de change actuel). Mais ce chiffre pouvait très vite grimper si l’on ajoutait des options.

La couleur de la voiture illustrée ici est d’origine: une combinaison de «diamond blue over Bermuda blue». Bruno von Rotz / www.zwischengas.com La ligne élégante de la Sunliner se manifeste avant tout au niveau de son profil. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Bien cachées, les sorties d’échappement se trouvent au niveau des coins du pare-chocs. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

Dans la tranquillité et la détente

Aucune surprise une fois installé au volant de la Ford bleue. Il n’y a pas de quoi être déçu, à moins de s’attendre à conduire une Lotus Elan. Certes, la direction et l’amortissement laissent à désirer, mais ce n’est en aucun cas une mauvaise chose. Aucune autre voiture européenne n’offre une conduite à ce point dans la tranquillité et la détente. Rien dans la Fairlane ne nécessite de la force. Après tout, elle devait pouvoir être maniée par la plus gracile des femmes au foyer.

La Ford-O-Matic à trois vitesses fait son travail en toute discrétion en arrière-plan et les changements de vitesses sont à peine perceptibles. On veut parler de la fameuse boîte de vitesses à transmission automatique, quand la Ford passe de la deuxième à la troisième vitesse à 50 km/h. Si l’on n’est pas pressé, la Fairlane démarre en seconde et le convertisseur de couple fait le reste. Si l’on sollicite les 228 ch, le coefficient de traînée maximal n’est atteint qu’à partir de 175 km/h – avec une tenue de route qui n’est plus tout à fait au goût du jour, il va sans dire. La Fairlane Skyliner est clairement plus appréciable à une allure deux fois moins rapide. Non seulement cela fait économiser du carburant, mais cela permet également de rester sagement dans sa voie et de garder une coiffure intacte.