Football

À 29 ans seulement, André Schürrle dit stop

Borussia Dortmund ayant rompu son contrat, l’attaquant allemand a décidé de mettre un terme prématuré à sa carrière.

Sous contrat avec Borussia Dortmund, l’attaquant allemand avait été prêté au Spartak Moscou la saison passée (13 matches/1 but). Il aurait dû réintégrer le contingent de Lucien Favre en vue de la saison prochaine, mais le club de la Ruhr a décidé de rompre son contrat. Sans club et sans grand avenir, Schürrle a donc décidé d’arrêter les frais.

Il s’en est expliqué dans les colonnes du Bild: «Cette décision, elle mûrit en moi depuis un moment. Ces derniers temps, les coups durs se sont enchaînés et les bons moments se sont faits de plus en plus rares. Dans le monde actuel du foot, il faut jouer un rôle majeur pour survivre. Sinon, tu perds ton job et cela devient difficile d’en trouver un autre.»