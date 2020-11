La vie du petit Beauden Baumkirchner, 3 ans, a basculé le mois dernier, lors d’un séjour en camping avec sa famille à San Diego (Californie). Le petit garçon a fait une banale chute à vélo et s’est écorché le genou. «Ça lui est arrivé tellement, tellement de fois, comme à tout enfant de 3 ans», confie son père, Brian. Les parents de Beauden ont soigneusement nettoyé sa plaie et ont placé un bandage par-dessus, explique 12News.

Malgré les soins prodigués, l’état de santé du petit s’est dégradé au fil des heures. Le soir même, Beauden s’est endormi plus tôt que d’habitude, et le lendemain, il s’est montré discret et peu énergique. Le matin suivant, le garçon avait de la fièvre et son genou avait enflé. Hospitalisé, Beauden s’est rapidement retrouvé entre la vie et la mort. «Tout son corps était en train de s’arrêter. Ils pensaient qu’ils allaient le perdre, c’est sûr, cette nuit-là», témoigne son papa.

Le petit garçon avait contracté une infection à staphylocoques. «Elle s’était étendue à ses jambes et à toutes ses extrémités», explique Brian. «Son système immunitaire a été davantage compromis par l’apparition d’une septicémie et le syndrome de choc toxique qui s’est ensuivi a compliqué son état», peut-on lire sur une page GoFundMe consacrée au petit Beauden. Les médecins ont finalement dû prendre la terrible décision d’amputer les deux jambes de l’enfant et quelques-uns de ses doigts.