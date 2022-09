Benjamin Biolay était alcoolique à 30 ans

Benjamin Biolay : «À 30 ans, j’étais alcoolo»

Afin de se débarrasser de son addiction, Benjamin est parti au bord de la mer avec ses enfants et n’a plus touché une goutte d’alcool pendant six mois. S’il ne consomme plus d’alcool fort, l’artiste s’accorde quelques moments d’ivresse quand il ressent une certaine pression dans le cadre de son travail. «En studio, il m’arrive d’être bourré, admet-il dans le magazine. Deux trois verres vont me faire partir, faire taire mon putain de cerveau, ma dureté avec moi-même qui m’empêche de b*iser une chanson quand je suis à deux doigts de trouver un truc.»