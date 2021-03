Choix de Joe Biden : À 32 ans, elle incarne le cauchemar des géants du web

Le président Joe Biden souhaite nommer à la puissante Autorité américaine de la concurrence (FTC) la juriste Lina Khan, connue pour son hostilité aux monopoles des GAFA, ont indiqué plusieurs médias.

The Washington Post via Getty

L’administration de Joe Biden semble vouloir engager un bras de fer avec Google, Amazon, Facebook et Apple, les fameux GAFA, autour de pratiques jugées anticoncurrentielles. Selon plusieurs médias, le président américain souhaite nommer la juriste Lina Khan à l’autorité américaine de la concurrence (FTC). Enseignant le droit à l’Université Columbia, Lina Khan a récemment fait partie d’une équipe de chercheurs chargés de produire un rapport qui accuse les GAFA de monopoles et d’abus de position dominante dans leurs secteurs respectifs.

GAFA dans le viseur de Biden

Professeur à l’Université Columbia et défenseur de lois anticoncentration beaucoup plus strictes pour encadrer le pouvoir des GAFA, Tim Wu a annoncé vendredi qu’il rejoignait le prestigieux Conseil économique national (NEC) de la Maison-Blanche. En choisissant de tels profils, l’administration Biden envoie un message de fermeté aux géants technologiques américains, déjà visés par de multiples enquêtes et poursuites de la part des États, du Congrès, du Ministère de la justice et de la FTC.