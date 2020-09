Football : «A 32 ans, suis-je trop vieux?»

Cadre du vestiaire du PSG, Angel Di Maria ne comprend pas sa non sélection avec l’Argentine.

«Je montre pourtant à chaque match et chaque week-end que ça n’y ressemble pas, je continue à courir de la même manière, je montre un certain niveau pour continuer à être à côté de Neymar et Mbappé», estime le joueur qui a participé aux trois dernières Coupes du monde avec l’Argentine, après avoir été champion olympique en 2008.