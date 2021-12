Autriche : À 35 ans, l’ex-chancelier Sebastian Kurz quitte la politique

Après le lancement d’une enquête contre lui pour corruption, Sebastian Kurz avait quitté son poste de chancelier autrichien. Ce jeudi, il a annoncé tourner le dos à la politique.

«Aucune amertume»

«Cette décision n’a pas été facile à prendre mais, malgré tout, je ne ressens aucune amertume», a ajouté Sebastian Kunz. Il a expliqué avoir été «usé» par les récentes accusations du Parquet, qu’il rejette et qui ont «entamé son enthousiasme». «Je ne suis ni un saint ni un criminel, je suis un être humain avec des forces et des faiblesses», a-t-il souligné.

Le scandale a éclaté en octobre, lorsque plusieurs lieux, dont la chancellerie et le ministère des Finances, ont été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de détournement de fonds publics entre 2016 et 2018. Ce détournement présumé avait pour but de financer la parution de sondages falsifiés et une couverture médiatique élogieuse à l’égard de Sebastian Kurz, dans les médias d’un influent groupe de presse autrichien, Österreich. En échange, ce dernier était récompensé via l’achat de lucratifs encarts publicitaires, selon les éléments du Parquet.