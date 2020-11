Football : À 36 ans, clap de fin pour Javier Mascherano

Symbole de l’abnégation lors de ses années à Barcelone, «El Jefecito» a décidé de ranger les crampons pour de bon.

Javier Mascherano, détenteur du plus grand nombre de sélections en équipe d’Argentine et joueur emblématique du FC Barcelone, a annoncé dimanche l’arrêt de sa carrière à l’âge de 36 ans. Finaliste de la Coupe du monde 2014, 147 fois appelé sous les couleurs de l’Albiceleste, le milieu de terrain a annoncé sa «retraite» après la défaite de son équipe, Estudiantes de La Plata, en Coupe de la Ligue argentine.

«C’est une décision à laquelle je pense depuis longtemps, j’en avais discuté avec le club que je tiens à remercier pour m’avoir donné l’occasion de terminer ma carrière en Argentine, a-t-il dit lors de la conférence de presse d’après-match. J’ai vécu ma carrière à fond, à 100 %, j’ai tout donné, et aujourd’hui c’est devenu dur pour moi. C’est le moment de terminer ma carrière (...) Durant l’avant-saison, j’ai pensé que je ressentirais à nouveau de l’excitation, mais la vérité est que non. Il est temps de me mettre à l’écart. Il y a des moments où vous ne choisissez pas la fin, la fin arrive tout simplement», a-t-il dit.