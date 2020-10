Chelsea a dévoilé, ce mardi, sa liste des 26 joueurs inscrits pour disputer la Premier League cette saison. Aucune absence majeure n’est à noter et l’annonce serait donc passée totalement inaperçue si le tout dernier nom n’était pas celui de Petr Cech.

Il ne s’agit pas d’un homonyme hasardeux, mais bien du célèbre Tchèque, retraité des terrains depuis un an et demi.

L’ancien portier, qui a évolué aux Blues entre 2004 et 2015 (494 matches), a disputé se s dernières m inutes en carrière avec Arsenal le 29 mai 2019. À cette occasion, son équipe s’était inclinée en finale de l’ Europa League face à… Chelsea (1-4).

Dans la foulée, il est revenu chez les pensionnaires de Stamford Bridge en tant que conseiller technique et à la performance. En outre, il est chargé de développer des liens plus solides entre l’académie et l’équipe fanion.