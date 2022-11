Coupe du monde: Pepe, 39 ans, devrait être titulaire contre l’Uruguay

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Fernando Santos s’est tout d’abord dit triste pour Danilo avant d’affirmer que Pepe jouera sans aucun problème. «Nous avons encore trois défenseurs centraux et d'autres qui peuvent occuper ce poste. On ne peut pas en faire un drame. Nous sommes bien sûr tristes pour Danilo, une blessure lors d'une Coupe du monde est toujours traumatisante. Lundi, Pepe jouera et il n'aura certainement aucun problème.»