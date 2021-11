Santé sexuelle - À 40 ans, il est frappé par la ménopause masculine

Épisode dépressif, sautes d’humeur, manque de libido, insomnie, fatigue et perte de mémoire à court terme. Quelques mois après avoir fêté en grande pompe son 40e anniversaire, le 3 juillet dernier, Israel Cassol voit sa vie basculer. L’influenceur et animateur télé britannique ne comprend pas ce qu’il lui arrive et pense que la quarantaine est un cap difficile à passer. En réalité, il présente la plupart des symptômes de l’andropause, autrement dit la ménopause masculine, ce que lui apprend le médecin qu’il consulte.