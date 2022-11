À 4302 mètres d’altitude dans le nouveau SUV électrique de Mercedes

«14’115 feet», soit 4302 mètres, est l’altitude indiquée sur un panneau au sommet. C’est plus haut que l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Pour autant, le Pikes Peak ne ressemble pas à un sommet de montagne. Sur son plateau se trouve un centre touristique avec une boutique de souvenirs et un restaurant ainsi qu’un grand parking. L’une des particularités de l’«America’s Mountain», l’autre nom donné à ce sommet montagneux de l’État du Colorado, est qu’il est possible d’y accéder aisément en voiture. C’est d’ailleurs ce qui a rendu le Pikes Peak célèbre dans le monde entier, car c’est là qu’a lieu, tous les ans depuis 1916, le Pikes Peak International Hill Climb, la célèbre «course vers les nuages».

Monter en un temps record sur cette route de montagne sinueuse et magnifiquement aménagée n’est évidemment pas possible au quotidien, code de la route oblige. En effet, la vitesse y est la plupart du temps limitée à 20 miles par heure (30 km/h), une vitesse que les Américains respectent scrupuleusement.

Les personnes d’un certain âge devraient de toute façon aborder la montagne avec prudence, afin de pouvoir s’habituer à l’altitude. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains touristes américains sont équipés de bouteilles d’oxygène portables, dont ils s’offrent de temps en temps un «shot».

En silence vers le sommet

La conduite du nouveau Mercedes EQS SUV est nettement plus moderne et confortable. L'énorme SUV électrique gravit le Pikes Peak en silence, tandis que les occupants sont choyés par la suspension pneumatique, le confort des sièges et les nombreuses caractéristiques haut de gamme. À cette altitude, les moteurs à combustion perdent de la puissance en raison de la faible teneur en oxygène de l'air, mais pas les moteurs électriques. Mais cette voiture a de toute façon de la puissance en excédent. Grâce à sa puissance de 400 kW/544 ch développée par deux moteurs électriques, la version haut de gamme 580 4Matic, qui a fait ses preuves, passe de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.

Comme son nom l'indique, l'EQS SUV est basé sur la berline électrique EQS - toute la technique, y compris les moteurs et la batterie, ainsi que le cockpit avec l'«hyper-écran» qui s'étend sur presque toute la largeur de l'habitacle, ont été repris de la berline. Grâce à l'énorme batterie d'une capacité de 108,4 kWh, les longs trajets ne sont pas un problème: la variante haut de gamme testée a une autonomie de 609 kilomètres et le modèle de base peut même atteindre 671 kilomètres. La puissance de recharge est de 200 kW - en 15 minutes, il est ainsi possible de «refaire le plein» pour 250 kilomètres d’autonomie.

Les prix de l’EQS SUV démarrent à partir de 145’200 francs, voire 181,200 francs pour la variante haut de gamme. Mercedes-Benz Le cockpit, avec son hyper écran qui s’étend sur presque toute la largeur de l’habitacle, a été repris de la berline. Mercedes-Benz Le véhicule offre de la place à revendre. Même les passagers six et sept dans la troisième rangée de sièges sont bien installés. Mercedes-Benz

Après avoir pris un café et quelques selfies à 4300 mètres d’altitude, nous entamons la longue descente qui devrait permettre de récupérer une bonne partie de l’autonomie, vu que le freinage et les descentes permettent aux véhicules électriques de récupérer de l’énergie. C’est effectivement le cas: alors qu’au sommet, l’ordinateur de bord indiquait encore une autonomie de 245 kilomètres, celle-ci a grimpé à près de 300 km après la descente d’une trentaine de kilomètres. À l’instar d’autres modèles Mercedes, l'EQS SUV est capable de récupérer intelligemment de l'énergie en mode «navigation» ou en anticipant le ralentissement, notamment avant un virage (avec un GPS actif) ou derrière une voiture.

Alors que le Pikes Peak s’éloigne petit à petit dans le rétroviseur, le moment est venu de faire le bilan. L’EQS SUV est extrêmement confortable, suffisamment maniable pour une conduite en ville, malgré sa taille, et même stable sur tout terrain. Il y aurait encore beaucoup à dire sur son équipement et ses caractéristiques quasiment infinies, mais en résumé, on peut dire que ce modèle est certainement à la hauteur de l'ambition de Mercedes de construire les meilleures voitures du monde. Cela a évidemment un coût: le prix de départ est de 145'200 francs, le modèle 580 4Matic que nous avons conduit coûte à partir de 181'200 francs.