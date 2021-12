Football – A 44 ans, Vitorino Hilton est «prêt» à rejouer

Football : À 44 ans, Vitorino Hilton est «prêt» à rejouer

Retiré des terrains depuis près de 6 mois, l’ancien défenseur du Servette FC a répondu à une rumeur l’envoyant à Saint-Étienne. Cette perspective ne lui déplaît pas.

Et si Vitorino Hilton n’avait pas définitivement tiré un trait sur sa carrière de joueur? Le Brésilien, qui avait annoncé sa retraite cet été, pourrait effectuer un invraisemblable retour au jeu dans les jours ou semaines à venir. À 44 ans, cette idée lui traverse l’esprit. «L’envie de jouer a toujours existé, confiait-il à France Bleu Hérault début octobre. Quand je commente les matches (ndlr: pour Amazon, dont il est devenu consultant) et que je suis au bord de la pelouse, ça me manque beaucoup.»