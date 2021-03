Lundi dernier, l’Office fédéral de la santé publique a placé la Colombie sur la liste des pays à risque. Jeudi, soit quatre jours plus tard, elle n’y figurait déjà plus. Une famille ayant atterri mercredi soir à Zurich après avoir passé des vacances dans ce pays d’Amérique latine doit malgré tout se mettre en quarantaine.

«Toute personne qui s'est retrouvée dans un pays à risque pendant les 10 jours ayant précédé son retour en Suisse doit se mettre en quarantaine», rappelle l'OFSP.

Une famille domiciliée dans le canton de Zurich estime avoir eu la poisse du siècle et accuse le coup. Lundi passé, la Colombie a été ajoutée sur la liste des pays à risque par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Trois jours plus tard, soit jeudi, les autorités sont revenues sur leur décision. «On a visité des membres de notre famille à Carthagène et on a atterri mercredi soir à 19h à Zurich. Si nous avions atterri 5h plus tard, on aurait échappé à la quarantaine», explique M.D.* La direction de la Santé a bel et bien confirmé à M.D. que lui et sa famille devaient se mettre en quarantaine pendant 10 jours. Selon lui, la situation est simplement «absurde».

Selon M.D., ce sont ses enfants, âgés de 8 ans et de 10 ans, qui en souffrent le plus. «Ils vont rater quasi deux semaines de cours et ne peuvent pas sortir par ce beau temps.» Le Zurichois précise qu’il n’a pas de problèmes avec la quarantaine en soi, du moment qu’elle se justifie et qu’elle est décidée en fonction de faits avérés. Or, selon lui, la Colombie a des taux d’infections plus bas qu’en Suisse. Et aucune mutation du virus n’aurait pour l’heure été décelée là-bas.

Quarantaine justifiée selon l’OFSP

Contacté, l’OFSP souligne que la quarantaine est tout à fait justifiée dans ce cas précis. «Nous nous sommes basés sur les données du 4 février pour décider, le 10 février dernier, de placer la Colombie sur la liste rouge dès le 22 février», informe le porte-parole Daniel Dauwalder. «Au moment des mesures, soit le 4 février dernier, l’incidence était soixante fois plus élevée qu’en Suisse. Or. comme les chiffres ont rapidement baissé, nous avons vite pu retirer la Colombie de la liste rouge.» Il précise par ailleurs que le système a été fait de telle manière qu’un pays puisse rapidement être retiré de la liste. En revanche, les Etats à risque ne sont pas immédiatement ajoutés à la liste une fois que les autorités décident qu’ils doivent y figurer. Cela permet aux voyageurs tout comme aux voyagistes de prendre les mesures nécessaires.

Daniel Dauwalder explique que toute personne s’étant rendue en Colombie avant le 10 février, jour où les autorités suisses ont décidé que ce pays allait prochainement être rajouté à la liste rouge, a droit à une allocation pour perte de gain. Mais même ces personnes-là n’auraient pas non plus échappé à la quarantaine. Le porte-parole de l’OFSP rappelle: «Toute personne qui s’est retrouvée dans un pays à risque pendant les 10 jours ayant précédé son retour en Suisse doit se mettre en quarantaine.» La famille de M.D. n’y aurait donc pas échappé, même si elle avait atterri quelques heures plus tard.