Hockey ur glace: A 51 ans, Jaromir Jagr poursuit sa carrière

Même s’il a (naturellement) ralenti, le légendaire No 68 a pesé sur le cours de certains matches lors de l’exercice 2022-2023. En 26 titularisations au sein d’une formation où il côtoie notamment Tomas Plekanec (40 ans, 1001 apparitions en NHL, presque toutes avec le Canadien de Montréal), il a inscrit cinq buts et a été crédité de neuf mentions d’aide.

1921 points en NHL

Choix de première ronde (5e overall) des Pittsburgh Penguins en 1990, Jagr a disputé onze saisons avec l’organisation de Pennsylvanie avant de porter les chandails de Washington, des New York Rangers, de Philadelphie, de Dallas, de Boston, de New Jersey, de la Floride et de Calgary.