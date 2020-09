Jennifer Lopez : À 51 ans, la star est plus sexy que jamais

La bomba latina est fière d’afficher son corps de rêve à 50 ans passés. Le résultat d’une hygiène de vie irréprochable.

À 30 ans, elle affolait le monde entier avec son premier single «If you had my love» (1999). Vingt et un ans après, Jennifer Lopez est toujours au top et affiche fièrement son corps sur les réseaux sociaux: sur un cliché posté dimanche, on découvre son corps musclé, mis en valeur par un petit bikini fleuri. Tel est le résultat d’une hygiène de vie irréprochable (sans alcool ni tabac) sans le moindre écart, où les tortures à la salle de sport sont quotidiennes.

Pour ce faire, la bomba latina bénéficie de deux coaches sportifs, à Los Angeles et à New York, et surveille de près son alimentation. Elle n’a pas bu une seule goutte de café depuis des années et attaque plutôt sa journée avec un grand shake composé de yaourt grec, de baies associées à du miel, de la cannelle, une giclée de citron frais et des protéines en poudre. Des protéines auxquelles elle est accro puisqu’elle se jette sur les blancs d’œufs, le blanc de dinde ou une poignée de noix dès qu’elle sent pointer une petite fringale. Un régime qui lui a permis de mettre le feu au Super Bowl en février dernier. D’ailleurs, qui a vu qu’elle avait 8 ans de plus que Shakira?